Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ
SATIŞ
ABD Doları
5,7540
5,7550
Avro
6,5560
6,5570
Sterlin
7,2460
7,2820
ANKARA
ABD Doları
5,7050
5,7650
Avro
6,4900
6,5600
Sterlin
7,1840
7,3440
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