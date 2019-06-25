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Döviz kurları

25 Haziran 2019 Salı 12:03
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,81005,8110
Avro6,62006,6210
Sterlin7,39607,4330
ANKARA
ABD Doları5,77005,8400
Avro6,55506,6350
Sterlin7,30507,4720

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 12:03
  1. Döviz kurları

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