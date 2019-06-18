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Döviz kurları

18 Haziran 2019 Salı 12:02
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,83005,8310
Avro6,52506,5260
Sterlin7,28907,3250
ANKARA
ABD Doları5,81005,8700
Avro6,49506,5650
Sterlin7,20307,3690

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 12:02
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları

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