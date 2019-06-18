Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ
SATIŞ
ABD Doları
5,8720
5,8730
Avro
6,6000
6,6010
Sterlin
7,3400
7,3770
ANKARA
ABD Doları
5,8400
5,9000
Avro
6,5550
6,6250
Sterlin
7,2680
7,4180
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