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Döviz kurları

11 Haziran 2019 Salı 09:33
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,78805,7890
Avro6,53406,5350
Sterlin7,30407,3410
ANKARA
ABD Doları5,76005,8200
Avro6,51006,5800
Sterlin7,25707,4000

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 09:33
  1. Döviz kurları
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