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Döviz kurları

10 Haziran 2019 Pazartesi 09:32
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,83905,8400
Avro6,60706,6080
Sterlin7,40007,4400
ANKARA
ABD Doları5,81505,8750
Avro6,57006,6400
Sterlin7,35707,5020

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 09:32
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