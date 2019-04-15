Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,7660 5,7670 5,8070 5,8080 Avro 6,5270 6,5280 6,5670 6,5680 Sterlin 7,5370 7,5750 7,5930 7,6310 İsviçre Frangı 5,7430 5,7720 5,7660 5,7950 ANKARA ABD Doları 5.7200 5,8000 5,7650 5,8250 Avro 6,4700 6,5700 6,5150 6,5850 Sterlin 7,4460 7,6410 7,5100 7,6700







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