Döviz kurları

Döviz kurları15 Nisan 2019 Pazartesi 17:15
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,7660
|5,7670
|5,8070
|5,8080
|Avro
|6,5270
|6,5280
|6,5670
|6,5680
|Sterlin
|7,5370
|7,5750
|7,5930
|7,6310
|İsviçre Frangı
|5,7430
|5,7720
|5,7660
|5,7950
|ANKARA
|ABD Doları
|5.7200
|5,8000
|5,7650
|5,8250
|Avro
|6,4700
|6,5700
|6,5150
|6,5850
|Sterlin
|7,4460
|7,6410
|7,5100
|7,6700
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