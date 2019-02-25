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Döviz kurları

25 Şubat 2019 Pazartesi 12:17
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,31905,3210
Avro6,04106,0430
Sterlin6,92806,9620
ANKARA
ABD Doları5,29505,3450
Avro6,00006,0600
Sterlin6,85106,9940


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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 12:17
  1. Döviz kurları

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