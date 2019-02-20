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Döviz kurları

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:05
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,31105,3120
Avro6,02706,0280
Sterlin6,88906,9240
ANKARA
ABD Doları5,28505,3350
Avro5,98506,0450
Sterlin6,83406,9820

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 12:05
  1. Avro
  2. Dolar
  3. Döviz kurları

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