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Döviz kurları

17 Aralık 2018 Pazartesi 17:08
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ
AlışSatış AlışSatış
ABD Doları5,3920 5,3930 5,37605,3770
Avro6,0830 6,0840 6,10506,1060
Sterlin6,7440 6,7770 6,76606,8000
İsviçre Frangı5,3600 5,3860 5,36005,3860
ANKARA
ABD Doları5,3600 5,4200 5,35005,4000
Avro6,0400 6,1100 6,06006,1200
Sterlin6,7100 6,8600



6,68606,8360


Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 17:08
  1. döviz
  2. Piyasalar

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