Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3920 5,3930 5,3760 5,3770 Avro 6,0830 6,0840 6,1050 6,1060 Sterlin 6,7440 6,7770 6,7660 6,8000 İsviçre Frangı 5,3600 5,3860 5,3600 5,3860 ANKARA ABD Doları 5,3600 5,4200 5,3500 5,4000 Avro 6,0400 6,1100 6,0600 6,1200 Sterlin 6,7100 6,8600







6,6860 6,8360



