Döviz kurları

Döviz kurları17 Aralık 2018 Pazartesi 17:08
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,3920
|5,3930
|5,3760
|5,3770
|Avro
|6,0830
|6,0840
|6,1050
|6,1060
|Sterlin
|6,7440
|6,7770
|6,7660
|6,8000
|İsviçre Frangı
|5,3600
|5,3860
|5,3600
|5,3860
|ANKARA
|ABD Doları
|5,3600
|5,4200
|5,3500
|5,4000
|Avro
|6,0400
|6,1100
|6,0600
|6,1200
|Sterlin
|6,7100
|6,8600
|6,6860
|6,8360
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