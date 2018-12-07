Döviz kurları

Döviz kurları07 Aralık 2018 Cuma 17:14
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,3680
|5,3690
|5,2930
|5,2940
|Avro
|6,1120
|6,1130
|6,0270
|6,0280
|Sterlin
|6.,8270
|6,8620
|6,7540
|6,7640
|İsviçre Frangı
|5,4060
|5,4070
|5,3150
|5,3160
|ANKARA
|ABD Doları
|5,3350
|5,3950
|5,2750
|5,3250
|Avro
|6,0550
|6,1250
|6,0000
|6,0600
|Sterlin
|6,7530
|6,9260
|6,6900
|6,8620
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