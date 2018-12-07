Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış ABD Doları 5,3680 5,3690 5,2930 5,2940 Avro 6,1120 6,1130 6,0270 6,0280 Sterlin 6.,8270 6,8620 6,7540 6,7640 İsviçre Frangı 5,4060 5,4070 5,3150 5,3160 ANKARA ABD Doları 5,3350 5,3950 5,2750 5,3250 Avro 6,0550 6,1250 6,0000 6,0600 Sterlin 6,7530 6,9260 6,6900 6,8620

