Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,3660
|7,3670
|7,4140
|7,4150
|Avro
|9,0570
|9,0580
|9,0980
|9,0990
|Sterlin
|10,0360
|10,0860
|10,0460
|10,0970
|İsviçre Frangı
|8,3710
|8,4130
|8,4110
|8,4530
|ANKARA
|ABD Doları
|7,3360
|7,4160
|7,3840
|7,4640
|Avro
|9,0170
|9,0970
|9,0580
|9,1380
|Sterlin
|9,9760
|10,1860
|9,9860
|10,1960