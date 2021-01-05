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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2021-01-05 17:31:05 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:


PAZARTESİ
SALI
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,36607,36707,41407,4150
Avro 9,05709,05809,09809,0990
Sterlin 10,036010,086010,046010,0970
İsviçre Frangı 8,37108,41308,41108,4530
ANKARA



ABD Doları 7,33607,41607,38407,4640
Avro 9,01709,09709,05809,1380
Sterlin 9,976010,18609,986010,1960
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