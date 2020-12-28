Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,5750
|7,5760
|7,4470
|7,4480
|Avro
|9,2150
|9,2160
|9,0930
|9,0940
|Sterlin
|10,0670
|10,1170
|10,0170
|10,0670
|İsviçre Frangı
|8,4640
|8,5060
|8,3390
|8,3800
|ANKARA
|ABD Doları
|7,5450
|7,6250
|7,4170
|7,4970
|Avro
|9,1750
|9,2550
|9,0530
|9,1330
|Sterlin
|10,0070
|10,2170
|9,9570
|10,1670