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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-12-18 17:23:23 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:


PERŞEMBE
CUMA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,74407,74507,65007,6510
Avro 9,49409,49509,36909,3700
Sterlin 10,509010,562010,321010,3730
İsviçre Frangı 8,74608,78908,62408,6670
ANKARA



ABD Doları 7,71407,79407,62007,7000
Avro 9,45409,53409,32909,4090
Sterlin 10,449010,659010,261010,4710
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