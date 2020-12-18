Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,7440
|7,7450
|7,6500
|7,6510
|Avro
|9,4940
|9,4950
|9,3690
|9,3700
|Sterlin
|10,5090
|10,5620
|10,3210
|10,3730
|İsviçre Frangı
|8,7460
|8,7890
|8,6240
|8,6670
|ANKARA
|ABD Doları
|7,7140
|7,7940
|7,6200
|7,7000
|Avro
|9,4540
|9,5340
|9,3290
|9,4090
|Sterlin
|10,4490
|10,6590
|10,2610
|10,4710