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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-11-25 17:21:01 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:


SALI
ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,97207,97307,98507,9860
Avro 9,45009,45109,50409,5050
Sterlin 10,602010,655010,642010,6950
İsviçre Frangı 8,72908,77308,76008,8040
ANKARA



ABD Doları 7,94208,02207,95508,0350
Avro 9,41009,49009,46409,5440
Sterlin 10,542010,752010,582010,7920
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