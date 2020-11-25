Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,9720
|7,9730
|7,9850
|7,9860
|Avro
|9,4500
|9,4510
|9,5040
|9,5050
|Sterlin
|10,6020
|10,6550
|10,6420
|10,6950
|İsviçre Frangı
|8,7290
|8,7730
|8,7600
|8,8040
|ANKARA
|ABD Doları
|7,9420
|8,0220
|7,9550
|8,0350
|Avro
|9,4100
|9,4900
|9,4640
|9,5440
|Sterlin
|10,5420
|10,7520
|10,5820
|10,7920