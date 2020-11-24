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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-11-24 17:16:28 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:


PAZARTESİ
SALI
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,93307,93407,97207,9730
Avro 9,44009,44109,45009,4510
Sterlin 10,612010,666010,602010,6550
İsviçre Frangı 8,73008,77408,72908,7730
ANKARA



ABD Doları 7,90307,98307,94208,0220
Avro 9,40009,48009,41009,4900
Sterlin 10,552010,762010,542010,7520
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