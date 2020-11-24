Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,9330
|7,9340
|7,9720
|7,9730
|Avro
|9,4400
|9,4410
|9,4500
|9,4510
|Sterlin
|10,6120
|10,6660
|10,6020
|10,6550
|İsviçre Frangı
|8,7300
|8,7740
|8,7290
|8,7730
|ANKARA
|ABD Doları
|7,9030
|7,9830
|7,9420
|8,0220
|Avro
|9,4000
|9,4800
|9,4100
|9,4900
|Sterlin
|10,5520
|10,7620
|10,5420
|10,7520