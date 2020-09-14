Döviz kuru, iki para birimi arasındaki göreli değerdir. Basitçe ifade etmek gerekirse, "döviz kurları, bir para biriminin diğeriyle değiştirebileceğiniz miktarıdır."

Seyahatte döviz kuru, bir ABD doları ile satın alabileceğiniz döviz miktarı veya para miktarı ile tanımlanır. Döviz kuru, bir ABD doları için kaç peso, euro veya baht alabileceğinizi (veya bir doların eşdeğerinin başka bir ülkede ne satın alacağını) tanımlar.

Döviz kuru nasıl hesaplanır?

Döviz kurunun hesaplanması basittir, ancak her gün değişebilir. Örnek olarak: Euro döviz kuru 0,825835 diyelim. Bu, bir ABD Dolarının 0,825835 Euro satın aldığı veya takas edilebileceği veya "değerinde" olduğu anlamına gelir.

ABD doları cinsinden iki avronun değerinin ne olduğunu bulmak için, 1 (bir dolar olarak) 0,825835'e bölünerek bir avronun kaç ABD doları olduğunu hesaplayabilirsiniz: 1,21 dolar. Bu nedenle:

1 USD = 0.825835 Euro

1 Euro = 1.21090 USD

Döviz kuruna göre1 dolar 0,80 Euro'nun biraz üzerinde olduğunu görebilirsiniz. İki ABD Doları yaklaşık 1,65 Euro'ya eşitken, iki Euro ABD parasıyla yaklaşık 2,40 ABD Doları'na eşittir.

Döviz kuru nasıl hesaplanır?

Örneğin bir yurtdışı seyahatinde döviz kurunu hesaplamak isterseniz elbette bir döviz ofisine başvurabilirsiniz. Bunun yanında çok daha Pratik bir yöntem olan internet üzerindeki döviz kuru hesaplayıcı web sitelerini veya uygulamalarını kullanabilirsiniz.

Serbest piyasada döviz kurları

1 dolar (USD) 0,7772 İngiliz Sterlini (GBP), 105,9195 Japon Yeni (JPY), 0,9059 İsviçre Sterlini (CHF) 1,3707 Avustralya Doları (AUD), 1,3163 Kanada Doları (CAD) ve 3,7449 Riyali (SAR) değerinde yer alıyor.

Dolar kaç TL?

Euro kaç TL?

Sterlin kaç TL?

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