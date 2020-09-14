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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-09-14 17:11:12 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış AlışSatış
ABD Doları 7,4780 7,4790 7,4910 7,4920
Avro 8,8570 8,8580 8,9000 8,9010
Sterlin 9,5660 9,6140 9,6390 9,6880
İsviçre Frangı 8,2200 8,2620 8,2420 8,2830
ANKARA
ABD Doları 7,4480 7,5280 7,4610 7,5410
Avro 8,8170 8,8970 8,8600 8,9400
Sterlin 9,4820 9,6920

 9,5790 9,7890

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