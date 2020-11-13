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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-11-13 17:55:40 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,7210 7,7220 7,6910 7,6920
Avro 9,1130 9,1140 9,0880 9,0890
Sterlin 10,1750 10,2260 10,1130 10,1630
İsviçre Frangı 8,4480 8,5450 8,4050 8,4470
ANKARA
ABD Doları 7,6910 7,7710 7,6610 7,7410
Avro 9,0730 9,1530 9,0480 9,1280
Sterlin 10,1150 10,3250 10,0530 10,2630

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