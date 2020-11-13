Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,7210
|7,7220
|7,6910
|7,6920
|Avro
|9,1130
|9,1140
|9,0880
|9,0890
|Sterlin
|10,1750
|10,2260
|10,1130
|10,1630
|İsviçre Frangı
|8,4480
|8,5450
|8,4050
|8,4470
|ANKARA
|ABD Doları
|7,6910
|7,7710
|7,6610
|7,7410
|Avro
|9,0730
|9,1530
|9,0480
|9,1280
|Sterlin
|10,1150
|10,3250
|10,0530
|10,2630