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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-11-12 17:25:16 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,8710 7,8720 7,7210 7,7220
Avro 9,2500 9,2510 9,1130 9,1140
Sterlin 10,4580 10,5110 10,1750 10,2260
İsviçre Frangı 8,6120 8,6550 8,4480 8,5450
ANKARA
ABD Doları 7,8410 7,9210 7,6910 7,7710
Avro 9,2100 9,2900 9,0730 9,1530
Sterlin 10,3980 10,6080 10,1150 10,3250

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