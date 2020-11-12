Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,8710
|7,8720
|7,7210
|7,7220
|Avro
|9,2500
|9,2510
|9,1130
|9,1140
|Sterlin
|10,4580
|10,5110
|10,1750
|10,2260
|İsviçre Frangı
|8,6120
|8,6550
|8,4480
|8,5450
|ANKARA
|ABD Doları
|7,8410
|7,9210
|7,6910
|7,7710
|Avro
|9,2100
|9,2900
|9,0730
|9,1530
|Sterlin
|10,3980
|10,6080
|10,1150
|10,3250