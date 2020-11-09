Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|8,5650
|8,5660
|8,1380
|8,1390
|Avro
|10,1740
|10,1750
|9,7000
|9,7010
|Sterlin
|11,2200
|11,2770
|10,7500
|10,8040
|İsviçre Frangı
|9,4960
|9,5440
|8,9830
|9,0270
|ANKARA
|ABD Doları
|8,5350
|8,6150
|8,1080
|8,1880
|Avro
|10,1340
|10,2140
|9,6600
|9,7400
|Sterlin
|11,1600
|11,3700
|10,6900
|10,9000