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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-11-09 17:16:52 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 8,5650 8,5660 8,1380 8,1390
Avro 10,1740 10,1750 9,7000 9,7010
Sterlin 11,2200 11,2770 10,7500 10,8040
İsviçre Frangı 9,4960 9,5440 8,9830 9,0270
ANKARA
ABD Doları 8,5350 8,6150 8,1080 8,1880
Avro 10,1340 10,2140 9,6600 9,7400
Sterlin 11,1600 11,3700 10,6900 10,9000

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