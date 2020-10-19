Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,9030
|7,9040
|7,8900
|7,8910
|Avro
|9,2700
|9,2710
|9,2920
|9,2930
|Sterlin
|10,2010
|10,2520
|10,2440
|10,2950
|İsviçre Frangı
|8,6300
|8,6730
|8,6630
|8,7060
|ANKARA
|ABD Doları
|7,8730
|7,9530
|7,8600
|7,9400
|Avro
|9,2300
|9,3100
|9,2520
|9,3320
|Sterlin
|10,1410
|10,3510
|10,1840
|10,3940