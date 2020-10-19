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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-10-19 17:11:25 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,9030 7,9040 7,8900 7,8910
Avro 9,2700 9,2710 9,2920 9,2930
Sterlin 10,2010 10,2520 10,2440 10,2950
İsviçre Frangı 8,6300 8,6730 8,6630 8,7060
ANKARA
ABD Doları 7,8730 7,9530 7,8600 7,9400
Avro 9,2300 9,3100 9,2520 9,3320
Sterlin 10,1410 10,3510 10,1840 10,3940

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