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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-10-09 17:17:44 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,9260 7,9270 7,8880 7,8890
Avro 9,3050 9,3060 9,3160 9,3170
Sterlin 10,2230 10,2750 10,2140 10,2650
İsviçre Frangı 8,6090 8,6520 8,6320 8,6750
ANKARA
ABD Doları 7,8960 7,9760 7,8580 7,9380
Avro 9,2650 9,3450 9,2760 9,3560
Sterlin 10,1630 10,3730 10,1540 10,3640

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