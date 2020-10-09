Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,9260
|7,9270
|7,8880
|7,8890
|Avro
|9,3050
|9,3060
|9,3160
|9,3170
|Sterlin
|10,2230
|10,2750
|10,2140
|10,2650
|İsviçre Frangı
|8,6090
|8,6520
|8,6320
|8,6750
|ANKARA
|ABD Doları
|7,8960
|7,9760
|7,8580
|7,9380
|Avro
|9,2650
|9,3450
|9,2760
|9,3560
|Sterlin
|10,1630
|10,3730
|10,1540
|10,3640