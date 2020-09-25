Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,6180
|7,6190
|7,6400
|7,6410
|Avro
|8,8790
|8,8800
|8,8750
|8,8760
|Sterlin
|9,7580
|9,8070
|9,7330
|9,7810
|İsviçre Frangı
|8,2670
|8,3080
|8,2500
|8,2920
|ANKARA
|ABD Doları
|7,5880
|7,6680
|7,6100
|7,6900
|Avro
|8,8390
|8,9190
|8,8350
|8,9150
|Sterlin
|9,6980
|9,9080
|9,6730
|9,8830