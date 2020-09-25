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Ekonomi Döviz kurları
Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-09-25 17:20:57 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,6180 7,6190 7,6400 7,6410
Avro 8,8790 8,8800 8,8750 8,8760
Sterlin 9,7580 9,8070 9,7330 9,7810
İsviçre Frangı 8,2670 8,3080 8,2500 8,2920
ANKARA
ABD Doları 7,5880 7,6680 7,6100 7,6900
Avro 8,8390 8,9190 8,8350 8,9150
Sterlin 9,6980 9,9080 9,6730 9,8830

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