Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, perşembe günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,9800
|6,9810
|6,9680
|6,9690
|Avro
|8,2020
|8,2030
|8,2030
|8,2040
|Sterlin
|9,2430
|9,2900
|9,1770
|9,2230
|İsviçre Frangı
|7,7750
|7,8140
|7,6840
|7,7230
|ANKARA
|ABD Doları
|6,9500
|7,0300
|6,9380
|7,0180
|Avro
|8,1620
|8,2420
|8,1630
|8,2430
|Sterlin
|9,1830
|9,3930
|9,1170
|9,3270