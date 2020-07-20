Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,8670
|6,8680
|6,8550
|6,8560
|Avro
|7,8480
|7,8490
|7,8270
|7,8280
|Sterlin
|8,6080
|8,6510
|8,6450
|8,6880
|İsviçre Frangı
|7,3050
|7,3490
|7,2810
|7,3170
|ANKARA
|ABD Doları
|6,8500
|6,8800
|6,8250
|6,9050
|Avro
|7,8300
|7,8500
|7,7870
|7,8670
|Sterlin
|8,8540
|8,6730
|8,5850
|8,7950