Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,8550
|6,8560
|6,8530
|6,8540
|Avro
|7,6800
|7,6810
|7,7110
|7,7120
|Sterlin
|8,4640
|8,5070
|8,4120
|8,4540
|İsviçre Frangı
|7,2190
|7,2550
|7,2090
|7,2450
|ANKARA
|ABD Doları
|6,8250
|6,9050
|6,8230
|6,9030
|Avro
|7,6400
|7,7200
|7,6710
|7,7510
|Sterlin
|8,4040
|8,6140
|8,3520
|8,5620