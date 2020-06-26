Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,8520
|6,8530
|6,8550
|6,8560
|Avro
|7,6910
|7,6920
|7,6800
|7,6810
|Sterlin
|8,4830
|8,5250
|8,4640
|8,5070
|İsviçre Frangı
|7,2070
|7,2430
|7,2190
|7,2550
|ANKARA
|ABD Doları
|6,8220
|6,9020
|6,8250
|6,9050
|Avro
|7,6510
|7,7310
|7,6400
|7,7200
|Sterlin
|8,4230
|8,6330
|8,4040
|8,6140