Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,8530
|6,8540
|6,8520
|6,8530
|Avro
|7,7300
|7,7310
|7,6910
|7,6920
|Sterlin
|8,5340
|8,5780
|8,4830
|8,5250
|İsviçre Frangı
|7,2230
|7,2590
|7,2070
|7,2430
|ANKARA
|ABD Doları
|6,8230
|6,9030
|6,8220
|6,9020
|Avro
|7,6900
|7,7700
|7,6510
|7,7310
|Sterlin
|8,4740
|8,6840
|8,4230
|8,6330