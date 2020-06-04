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Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-06-04 17:08:03 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 6,7420 6,7430 6,7580 6,7590
Avro 7,5640 7,5650 7,6220 7,6230
Sterlin 8,4590 8,5020 8,4740 8,5160
İsviçre Frangı 6,9870 7,0220 7,0360 7,0710
ANKARA
ABD Doları 6,7600 6,8600 6,7550 6,8650
Avro 7,5700 7,6800 7,5900 7,7000
Sterlin 8,4260 8,6620 8,3980 8,6440

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