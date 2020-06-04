Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,7420
|6,7430
|6,7580
|6,7590
|Avro
|7,5640
|7,5650
|7,6220
|7,6230
|Sterlin
|8,4590
|8,5020
|8,4740
|8,5160
|İsviçre Frangı
|6,9870
|7,0220
|7,0360
|7,0710
|ANKARA
|ABD Doları
|6,7600
|6,8600
|6,7550
|6,8650
|Avro
|7,5700
|7,6800
|7,5900
|7,7000
|Sterlin
|8,4260
|8,6620
|8,3980
|8,6440