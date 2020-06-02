Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,8210
|6,8220
|6,7270
|6,7280
|Avro
|7,5900
|7,5910
|7,5310
|7,5320
|Sterlin
|8,4700
|8,5130
|8,4360
|8,4780
|İsviçre Frangı
|7,0830
|7,1180
|6,9860
|7,0210
|ANKARA
|ABD Doları
|6,8350
|6,9400
|6,7500
|6,8600
|Avro
|7,5800
|7,6900
|7,5250
|7,6400
|Sterlin
|8,3850
|8,6420
|8,3680
|8,6150