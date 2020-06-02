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Ekonomi

Döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-06-02 17:14:23 -
Döviz kurları

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 6,8210 6,8220 6,7270 6,7280
Avro 7,5900 7,5910 7,5310 7,5320
Sterlin 8,4700 8,5130 8,4360 8,4780
İsviçre Frangı 7,0830 7,1180 6,9860 7,0210
ANKARA
ABD Doları 6,8350 6,9400 6,7500 6,8600
Avro 7,5800 7,6900 7,5250 7,6400
Sterlin 8,3850 8,6420 8,3680 8,6150

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