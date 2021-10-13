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Ekonomi Döviz girişi arttı, cari işlemler 10 ayın ardından fazla verdi
Ekonomi

Döviz girişi arttı, cari işlemler 10 ayın ardından fazla verdi

Cari işlemler hesabının ağustosta açık beklentilerinin aksine fazla vermesinin ardından son 12 aylık cari işlemler açığı da 23 milyar dolarla 13 ayın en düşük seviyesine geriledi. Uzmanlar, turizm ve taşımacılık gelirlerinde gözlenen toparlanma sayesinde yıllık cari açıkta düşüşün devam edeceği görüşünde.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 16:58:00 -
Döviz girişi arttı, cari işlemler 10 ayın ardından fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, cari işlemler hesabı ağustosta 528 milyon dolarla 10 ayın ardından ilk kez fazla verdi. Cari denge en son geçen yılın ekim ayında 92 milyon dolar fazla vermiş, sonraki süreçte ise eksi bölgeye geçmişti. Cari dengenin ağustosta açık beklentilerinin aksine fazla vermesinde; dış ticaret açığındaki 2,6 milyar dolarlık gerileme ve hizmetler dengesine 2,3 milyar dolarlık net giriş kaydedilmesi etkili oldu.

Öte yandan aylık bazda cari dengenin artıya geçmesi ile ağustosta son 12 aylık cari işlemler açığı da 23 milyar 33 milyon dolara geriledi. Böylece yıllıklandırılmış cari açık, Temmuz 2020’den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

Verinin detaylarına bakıldığında, ağustosta enerji hariç cari fazlanın 4 milyar 204 milyon dolarla, altın ve enerji hariç cari fazlanın da 4 milyar 433 milyon dolarla 22 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleştiği görüldü. AA Finans Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, cari dengenin ağustosta 190 milyon dolar açık vermesini öngörüyordu.

İyileşme eğilimi sürüyor

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, ağustos ayı gerçekleşmesiyle son 12 aylık cari açığın milli gelire oranının yüzde 3’e gerileyerek iyileşme eğilimini devam ettirdiğini söyledi.

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