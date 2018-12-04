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Döviz geriledi, elektronikçiler fiyatları düşürmüyor

Dolar kurunun artmasını fırsat bilen elektronik ürün perakendecileri, kurların düşmesine rağmen yapılan zamları geri çekmiyor.

04 Aralık 2018 Salı 10:54
Döviz geriledi, elektronikçiler fiyatları düşürmüyor

Dolar kurunun 5,20, Euro kurunun 5,90 lira seviyesine gerilemesini görmezden gelen açıkgözler geçen aylarda yağdırdıkları zamlardan vazgeçmiyor. Göstermelik indirimler yapanlar ‘enflasyonla topyekûn mücadele’ ruhundan uzak bir şekilde kârlarına kâr ekliyor. Tüketicilerin haklarını savunan sivil toplum kuruluşlarının (STK) yöneticileri ise denetimlerin daha etkin yürütülmesini istiyor.

Sıra teknoloji ürünlerinde

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, döviz kurlarında aşağı yönlü oynamaların ardından enerji fiyatlarının düştüğünü belirterek, “Çok şükür bir yandan gerek benzin ve motorinde gerek doğalgaz ile elektrikte kademeli indirimler geliyor. Sıra teknoloji ürünlerinde” dedi.

Kur artışını fırsat bilerek cep telefonu, lap top, tablet gibi ürünlere zam yağdıran perakendecilerin katı bir tavır sergilediğini dile getiren Ağaoğlu, “Dolar 5,20, Euro 5,90 lira seviyelerine çekilse de enflasyonla mücadeleye yanaşmayan, indirim yapmakta nazlanan firma çok” diye konuştu.

Bindirimden indirim yapılıyor

Fahiş zamların ürün alımlarını durduğuna dikkat çeken Ağaoğlu, şöyle devam etti: “Satışları bıçak gibi kesilen perakendeciler, fiyatları yüzde 100-200 artırdıkları ürünlerde ‘enflasyonla mücadele’ bahanesiyle yüzde 10-20 indirim yaptılar. Yeni etiket yapıştırarak tüketiciyi aldatmaya çalıştılar. Tüketici aldanmayınca hemen ‘Black Friday’e sarılıp sahte indirim kampanyaları uyguladılar. Ne yazık ki bu indirim oyunlarıyla, yalan dolanlarla bindirimin bir kısmı geri alındı.” Tüketicileri sahte indirimler yapan art niyetli firmaları Ticaret Bakanlığı’na şikâyet etmeye çağıran Ağaoğlu, ayrıca şu uyarıları yaptı: “Ülkemizi hedef alan ekonomik saldırıları takiben cep telefonu fiyatları, birdenbire 4 bin liradan 6 bin 500 liraya çıktı. Şu anda bu telefonlar sahte indirim kampanyalarıyla 5 bin liradan satışa sunuluyor. Halbuki fiyatlar dolar ile aynı oranda indirilmeli, 4 bin 500 liraya çekilmeliydi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 10:54
  1. Dolar kuru
  2. enflasyonla topyekûn mücadele
  3. STK
  4. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu
  5. Fahiş zamlar
  6. Black Friday
  7. Ticaret Bakanlığı

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