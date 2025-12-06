Döviz fiyatları bugün ne kadar? İşte dolar ve euro fiyatları
Döviz kurlarındaki güncel veriler ne durumda? 6 Aralık gününe dolar ve Euro nasıl bir başlangıç yaptı? İşte döviz kurlarındaki son durum…
İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından sıkıca takip ediliyor.
Döviz kurlarındaki hareketlilik bugün de devam ediyor.
6 Aralık Cumartesi gününe ilişkin dolar ve euro fiyatları ise şöyle:
Bu sabah itibarıyla; Dolar 42,529 TL'den işlem görürken, Euro ise 49,563 TL seviyelerinde seyrediyor.