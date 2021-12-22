Döviz düştü, Zillet kudurdu

Dolar arttıkça TL itibarsızlaştı, ülke 5 kuruşa muhtaç hale geldi” diye duyar kasan zillet paydaşları, medyası ve akademisyenleri, önceki akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı kur politikasındaki köklü değişim sonrası TL’deki değer artışıyla hüsrana uğradı. Kimisi ‘Halka kefen parasını niye sattırdınız’ derken, kimisi de ‘düşüş suni, dolar alın’ çıkışında bulundu. Kelli felli bilim adamları saçmalamakla yetinirken, fondaş gazetecilerin ise yüzü dolarla birlikte düştü.

Kurdaki düşüş Ziileti üzdü

Daha önce IMF yetkilileri ile gizlice görüştüğü ortaya çıkan İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, dolardaki sert düşüşü değerlendirdiği açıklamasında, “Bu bir alım fırsatıdır. Piyasa Erdoğan’ın bu söylemlerini satın almadı, şu anda piyasaya kesin bir müdahale var. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir” diyerek ekonomi konusundaki sığlığını gözler önüne serdi. Eski Devlet Bakanı Masum Türker ise döviz kurlarındaki düşüş nedeniyle birçok kişinin kendisini arayıp yakındığını söyledi ve “Kefen parasını garantiye bağlayanlar şu anda endişeli” şeklinde garip ifadeler kullandı. CHP yandaşı Ekonomi Profesörü Özgür Demirtaş’ın ise doların yüzde 30’dan fazla değer kaybetmesinin ardından hayvanlar alemine yönelik paylaşımlar yapması dikkatlerden kaçmadı.

Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’nin Genel Başkan Yardımcısı Kerim Rota da sosyal medya hesabından, “Krize çözüm için bula bula; DÇM (Dövize Çevrilebilir Mevduat). 1970’lerin tozlu raflarından indirilmiş” paylaşımında bulunarak hazımsızlığını gizleyemedi.

Fondaşlar hüsrana uğradı

Döviz kurlarındaki aşağı yönlü hareketlenme başladığı sırada CHP’nin kanalı Halk TV ekranlarında olan ve Kandil’in gazetecisi olarak hafızalara kazınan Şirin Payzın’ın yüzü, dolarla birlikte düştü. Moralinin bozulduğu görülen Payzın, “Bu akşam saatlerinde yapılan açıklama bir anda dövizin aşağı çekilmesine neden oldu” dedi.

Habertürk TV’de Para Gündem programının sunucusu ve kanalın ekonomi müdürü Ebru Baki de döviz kurunun düşüşüne üzülenler arasında yer aldı. Gece yaşanan düşüşün ardından dün sabah ekrana çıkan Baki’nin üzgün olduğu görüldü.

Tele1 sunucusu Tuncay Mollaveisoğlu ise evini satıp 17 liradan dolar alan tanıdıkları olduğunu söyleyerek üzüntüsünü ifade etti.

Dolarla birlikte yüzleri düştü

Zillet korosunun yaşadığı hüsranı gazetemize değerlendiren gazeteciler gazeteci Şükrü Sak, Akit’e özel açıklamada bulundu. Sak, “Normal insanlar, toplumsal bir felâket veya bütün insanları ilgilendiren olumsuz kötü ekonomik koşullar oluştuğunda ülkesi ve milleti adına herhangi bir çözüm üretemeseler de, en azından üzülürler. Ama gelin görün ki, Türkiye’de sel, deprem gibi doğal felaketlerden bile “siyasi rant” elde etmeye çalışan “muhalif kesim”, dolardaki dalgalanmada ve ekonomik sıkıntıda da hiç de insanî olmayan bir tavır sergiledi. Doların yükselmesiyle birlikte “sevincini” gizlemeyenler, dün kurla birlikte çok sert bir düşüş yaşadılar. Yüzlerindeki şaşkınlık ve memnuniyetsizlik sözlerine ve ekranlara yansıdı. Dolarla birlikte onlar da oldukça sert bir düşüş yaşadılar!” dedi. Kurdaki düşüş karşısında üzülenler arasında gazetecilerin de var iş adamlarının da, siyasetçilerin de olduğunu ifade eden Sak şöyle devam etti: “Örneğin, dolar yükselirken “felaket tellalığı” yapan Özgür Demirtaş, dün doların sert bir şekilde düşmesi sonrası, “Yorum yapmak istemiyorum, artık hobilerimle ilgili yazacağım” diye tweet attı. Şirin Payzın’ın Halk tv’deki görüntüleri de tam bir ibretlikti. Doların sert düşüşü karşısında yutkundu durdu. Hele bunlardan bir tanesi, “Çevremde evini satıp 17 liradan döviz alanlar vardı, onlar n’olacak” diyerek, ekonomik krizin frenlenmiş olmasını eleştirmeye bile başladı. Ne diyelim, Allah insanımızı muhalifliği ekonomik kriz, doların yükselmesi gibi toplumsal felâketlerden rant devşirmeye indirgemiş bu ahlâksız zihniyetten korusun.”