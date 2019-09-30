Döviz bürolarına son gün uyarısı

Akit Ekonomi

Döviz bürolarına, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen sermaye koşullarını karşılamaları; teminat mektuplarını sunmaları için tanınan süre bugün doluyor. Büroların ilgili belgelerini mesai bitimine kadar Yetkili Müesseseler Bilgi Sistemi’ne yüklemeleri; resmi yazıyla fiziksel olarak bakanlığa göndermeleri şart.

Amaç gelir arttırmak

Ekonomist İslam Memiş, döviz alım satımı yapan firmaların sermayelerinin yukarı çekildiğini dile getirerek, “Bunlar gruplara da ayrılıyor. Örneğin A grubunda olanlar B ve C’ye göre daha ön planda. Şube açabiliyorlar. Anlaşılan o ki Hazine ve Maliye Bakanlığı, devletin gelirlerini arttırmak için böyle bir adım attı” dedi. Türkiye’de 750-760 döviz bürosunun bulunduğuna işaret eden Memiş, “Bunlar mutlaka ve mutlaka kriterlere uymalı, sermayelerini arttırmalı” ifadesini kullandı.

Cezası var

Kendilerinden talep edilen belgeleri ve teminat mektuplarını ilgili mercilere iletmeyen döviz bürolarına ağır müeyyideler uygulanacağını vurgulayan Memiş, “Kriterlere uymayanlar 20 bin liradan başlayan 50 bin lirayı bulan maddi yaptırımlara maruz kalacak. Kuralları dikkate almayanların yetki belgeleri iptal edilebilir de” uyarısını yaptı.