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Döviz bürolarına son gün uyarısı

Döviz bürolarına sermaye koşullarını karşılamaları; teminat mektuplarını sunmaları için tanınan süre bugün sona eriyor.

30 Eylül 2019 Pazartesi 10:48
Döviz bürolarına son gün uyarısı

 Akit  Ekonomi 

Döviz bürolarına, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen sermaye koşullarını karşılamaları; teminat mektuplarını sunmaları için tanınan süre bugün doluyor. Büroların ilgili belgelerini mesai bitimine kadar Yetkili Müesseseler Bilgi Sistemi’ne yüklemeleri; resmi yazıyla fiziksel olarak bakanlığa göndermeleri şart.

Amaç gelir arttırmak

Ekonomist İslam Memiş, döviz alım satımı yapan firmaların sermayelerinin yukarı çekildiğini dile getirerek, “Bunlar gruplara da ayrılıyor. Örneğin A grubunda olanlar B ve C’ye göre daha ön planda. Şube açabiliyorlar. Anlaşılan o ki Hazine ve Maliye Bakanlığı, devletin gelirlerini arttırmak için böyle bir adım attı” dedi. Türkiye’de 750-760 döviz bürosunun bulunduğuna işaret eden Memiş, “Bunlar mutlaka ve mutlaka kriterlere uymalı, sermayelerini arttırmalı” ifadesini kullandı.

Cezası var

Kendilerinden talep edilen belgeleri ve teminat mektuplarını ilgili mercilere iletmeyen döviz bürolarına ağır müeyyideler uygulanacağını vurgulayan Memiş, “Kriterlere uymayanlar 20 bin liradan başlayan 50 bin lirayı bulan maddi yaptırımlara maruz kalacak. Kuralları dikkate almayanların yetki belgeleri iptal edilebilir de” uyarısını yaptı.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 10:48
  1. Döviz büroları
  2. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  3. teminat mektupları
  4. Yetkili Müesseseler Bilgi Sistemi
  5. Ekonomist İslam Memiş

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