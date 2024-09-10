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Yaşam Döviz bozdurmaya gitti başına gelmeyen kalmadı
Yaşam

Döviz bozdurmaya gitti başına gelmeyen kalmadı

Yeniakit Publisher
2024-09-10 11:30:00 -

İstanbul Esenyurt'ta döviz bozdurmaya giden bir kişi, motosikletli kapkaççıların hedefi oldu.

İstanbul Esenyurt’ta yabancı uyruklu bir adam, döviz bürosunda bozdurduğu yüklü miktarda parayla sokakta yürürken, kendisini takip eden motosikletli iki şahıs tarafından kapkaça uğradı. Kapkaççılardan birinin yakalandığı, diğer şahısla ilgili olarak çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul ilçesi olan Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu Ahmat A., girdiği döviz bürosunda yüklü miktarda döviz bozdurarak para dolu poşetle dışarı çıktı. Kendisini takip eden motosikletli iki şahıstan habersiz şekilde sokakta yürüyen adam, kısa süre sonra kapkaça uğradı. Olayın ardından Ahmad A., polise haber verirken, harekete geçen Esenyurt Asayiş Büro ekipleri saha ve güvenlik kamera çalışması başlattı. Saatlerce süren çalışmanın ardından şahısların kimlik tespiti yapılırken, harekete geçen Esenyurt Asayiş Büro ekipleri Yasin P.’yi kıskıvrak yakaladı. Diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmaların devam ettiği öğrenilirken, yaşanan kapkaç anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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ebru

kap kac, yakala sal, kac kap, sal yakala, Adalet sistemi bastan sona yalaka
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