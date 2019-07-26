Douglas İstanbul’a geldi Beşiktaş’ın yeni transferi Douglas, siyah-beyazlılarla resmi sözleşmeyi imzalamak üzere İstanbul’a geldi.

Beşiktaş’ın yeni transferi Douglas, siyah-beyazlılarla resmi sözleşmeyi imzalamak üzere İstanbul’a geldi.

Beşiktaş’ın prensip anlaşmasına vardığı Douglas Pereira, İstanbul’a geldi. Barcelona ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki futbolcuyu İstanbul Havaalanı’nda siyah-beyazlı yetkililer karşıladı. Geçtiğimiz sezonu Sivasspor’da kiralık geçiren başarılı futbolcu, yarın sabah sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak ve Beşiktaş’ın kampına katılmak üzere Avusturya’ya gidecek.

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