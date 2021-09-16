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Ekonomi DOÜ akademik kadro alacak
Ekonomi

DOÜ akademik kadro alacak

Doğuş Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 13:16:00 -
DOÜ akademik kadro alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Profesör ve doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, adaylar hazırladıkları belgelerini 30.09.2021 Perşembe günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.

Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrosuna  başvuracak  adaylar da belgelerini 30.09.2021 Perşembe günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

BAŞVURU ADRESİ:

Doğuş  Üniversitesi  Rektörlüğü,  Mühendislik  Fakültesi  Dekanlığı  /  Sanat  ve  Tasarım Fakültesi Dekanlığı / Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı / Meslek Yüksekokulu / Sağlık Bilimleri Yüksekokulu  -  Dudullu  Yerleşkesi:  Dudullu  OSB  Mah.  Natoyolu  Cad.  No:  265/1      34775 Ümraniye  İstanbul  Tel:  444  79  97  /www.dogus.edu.tr  Hukuk  Fakültesi  Dekanlığı-  Çengelköy Yerleşkesi: Bahçelievler Mah. Bosna Bul. No: 140   34680 Çengelköy Üsküdar İstanbul

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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