DOÜ akademik kadro alacak
Doğuş Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Profesör ve doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, adaylar hazırladıkları belgelerini 30.09.2021 Perşembe günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar da belgelerini 30.09.2021 Perşembe günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.
BAŞVURU ADRESİ:
Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı / Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı / Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı / Meslek Yüksekokulu / Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Dudullu Yerleşkesi: Dudullu OSB Mah. Natoyolu Cad. No: 265/1 34775 Ümraniye İstanbul Tel: 444 79 97 /www.dogus.edu.tr Hukuk Fakültesi Dekanlığı- Çengelköy Yerleşkesi: Bahçelievler Mah. Bosna Bul. No: 140 34680 Çengelköy Üsküdar İstanbul
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