DOÜ akademik kadro alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Profesör ve doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, adaylar hazırladıkları belgelerini 30.09.2021 Perşembe günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğe başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar da belgelerini 30.09.2021 Perşembe günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

BAŞVURU ADRESİ:

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı / Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı / Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı / Meslek Yüksekokulu / Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Dudullu Yerleşkesi: Dudullu OSB Mah. Natoyolu Cad. No: 265/1 34775 Ümraniye İstanbul Tel: 444 79 97 /www.dogus.edu.tr Hukuk Fakültesi Dekanlığı- Çengelköy Yerleşkesi: Bahçelievler Mah. Bosna Bul. No: 140 34680 Çengelköy Üsküdar İstanbul

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız