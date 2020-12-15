Dosya paylaşımının yeni adresi lifebox

lifebox transfer adlı hizmet, kullanıcılarına yüksek boyutlu dosyalarını tek seferde transfer edebilme imkânını ücretsiz sunuyor. Kişisel bulut depolama servisi Turkcell lifebox, uzaktan eğitim ve evden çalışma modellerinin yaygınlaştığı salgın sürecinde dosya paylaşımının daha seri şekilde yapılmasını mümkün kılan yeni bir hizmetle ön planda. lifebox transfer adlı hizmetle üyelik süreçlerinden bağımsız, kolayca güvenli dosya paylaşımı yapılabiliyor.

Güvenli bir platform

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, pandemi döneminde de müşterilerine yeni ve yerli ürünler ile servisler sunduklarını belirtti. Tansuğ, şunları ifade etti: “Dosyaları hızlıca dijital platformlardan paylaşma ihtiyacı özellikle pandemi döneminde oldukça arttı. Proje, sözleşme, ödev gibi kritik dokümanların yanı sıra kişisel fotoğraf ve videolarımızın güvenli bir şekilde paylaşımı da önem kazandı. Tüm bu ihtiyacı güvenli bir ortamda sağlayabilmek için lifebox transfer’i rakiplerimize göre daha avantajlı özelliklerle üstelik ücretsiz şekilde geliştirdik. lifebox transfer’le kullanıcılarımızın paylaşımları belirledikleri süre sonunda sunuculardan otomatik olarak silinecek. Ayrıca tüm paylaşımlar ücretsiz olarak şifrelenecek. ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı’ prensibiyle geliştirdiğimiz lifebox transfer uygulamamızda da kullanıcılarımızın verileri ülkemizde kurduğumuz veri merkezlerinde güvende tutulacak.”

Abonelik yok

lifebox transfer, tek seferde 5GB’a kadar dosya ve klasör transfer imkânı sunuyor. Uygulamayla gün içinde istenildiği kadar gönderim yapılabiliyor. Üyelik gerektirmeyen lifebox transfer’le birkaç adımda transfer tamamlanabiliyor. Bu hizmetten email kota ve limitlere bağımlı kalmadan yararlanılabiliyor. E-posta ya da link üzerinden paylaşım yapılabilen lifebox transfer’de transferlere 7, 14 ya da 21 günlük geçerlilik süresi kullanıcı tarafından tanımlanıyor. Bu süre sonunda dosyalar otomatik olarak sunuculardan siliniyor.

Ekstra şifreleme imkanı

lifebox transfer’de lifebox’a ek olarak paylaşımlar kullanıcı tarafından belirlenen şifreyle ekstra korumaya alınabiliyor. Ek şifre özelliği benzer uygulamalarda ücretli paketlerde sunulan bir özellik, ancak lifebox transfer’de tamamen ücretsiz. Yerli bir uygulama olan lifebox transfer’le dosyalar, kullanıcı tarafından belirlenen süre zarfında Turkcell’in Türkiye’deki sunucularında tutuluyor. Uygulamada e-mail kullanılarak tek seferde 5 kişiyle paylaşımda bulunulabiliyor. Linkle paylaşımda ise kişi sayısı kısıtlaması bulunmuyor.

Erişim kolay

lifebox transfer’de kullanıcının bir gün içinde 50 kez paylaşım hakkı var. Bu kısıtlamalar sistemi olası siber saldırılardan korumak adına alınan önlemlerin başında geliyor. E-maille yapılan paylaşımlarda kötü niyetli gönderimleri de minimuma indirgemek adına göndericinin adresi basit bir şekilde doğrulanarak ilerleniyor. lifebox transfer’de ayrıca kullanıcı e-maille paylaşımı seçerek ilerlediyse hem gönderimde hem de geçerlilik süresi dolarken, göndericiye ve alıcıya bilgilendirme gidiyor. Kullanıcılar hizmete https://www.lifeboxtransfer.com adresinden hem masa üstünden hem de mobil cihazlarından ulaşabiliyor