Dostluk yemeği teklifine olumsuz yanıt

Sarı kırmızılıların, 'ezeli rekabet ebedi dostluk' başlığı altında Cuma günü Türk Telekom Stadyumu'nda derbi öncesinde Fenerbahçe yönetimine yaptığı dostluk yemeği davetine olumlu geri dönüş gelmedi.

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray yönetiminin "Ezeli rekabet ebedi dostluk" başlığı altındaki yemek teklifine olumsuz yanıt verdi.

Futbol Arena'da yer alan habere göre, Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray'ın bu teklifine teşekkür ederek, dün akşam saatlerinde "Başkanımız Ali Koç da dahil olmak üzere maçı izlemek için Türk Telekom Stadyumu'na geleceğiz. Stada maça yakın saatte gelmeyi planladığımız için yemeğe katılamayacağız. Davetiniz için teşekkür ederiz" yanıtını verdi.

'İsterseniz birlikte izleyelim, isterseniz loca ayarlayalım'

Öte yandan Sarı kırmızılılar, iki başkan ve yönetimin karşılaşmayı beraber izlemesi adına protokol tribünü ya da yalnız seyretmeyi tercih etmeleri halinde ise Türk Telekom Stadyumu'nda Fenerbahçe yönetimine loca tahsis edebileceklerini sarı lacivertlilere bildirdi.