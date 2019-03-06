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Dostluk maçında kadınlar erkekleri yendi

Ağrı'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Politikalar Kadın Futbol Takımı'nı ağırlayan Ağrı 1970 Spor, rakibine 3-2 yenildi- Maçın hakemi Dicle Öz:"Böyle bir organizasyon yaptıkları için gerçekten çok mutluyuz. Gururumuz olan erkek ve kadın takımlarımızın aynı anda sahada olmaları bizi çok mutlu etti"- Ağrı 1970 Spor'un futbolcusu İsmael Kone:"Çok güzel bir maç oldu. Kadınlar çok güzel futbol oynuyorlar"

06 Mart 2019 Çarşamba 17:04
Dostluk maçında kadınlar erkekleri yendi

AĞRI (AA) - Ağrı'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen dostluk maçında Ağrı 1970 Spor, Aile ve Sosyal Politikalar Kadın Futbol takımı'na 3-2 yenildi.

Ağrı Valiliği himayesinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Ağrı 1970 Spor yönetimi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla dostluk maçı düzenlendi.

Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu'ndaki karşılaşmada Bölgesel Amatör Ligi'nde lider olan Ağrı 1970 Spor, TFF Kadınlar 3. Lig'de mücadele eden Aile ve Sosyal Politikalar takımını ağırladı.

Her iki takım da sahaya "8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" pankartıyla çıktı.

Başlama düdüğünden önce maçı yöneten kadın hakemlere çiçek verildi, Ağrı 1970 Spor futbolcuları da kadın futbolculara forma ve atkı vererek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Dostça ve centilmence başlayan maçta renkli görüntüler ortaya çıktı.

Hakemin başlama düdüğüyle ilk golü kendi ağlarına gönderen kadın futbol takımı, daha sonra bulduğu gollerle maçı 3-2 kazandı.

Attıkları gollerden sonra maçı izleyen çoğunluğu kadın taraftarlara yönelen kadın futbolcular, asker selamı vererek sevinçlerini paylaştı.

Ağrı 1970 Sporlu futbolcular da galibiyetten dolayı kadın futbolcuları kutladı.

Maçı izleyen Vali Yardımcısı Yakup Ömeroğlu kadın futbolculara kupalarını verdi.


- Dicle Öz: "Toplumun temeli kadının eğitilmesinden geçiyor"


Maçın hakemi Dicle Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

İlk defa kadınların erkeklere karşı oynadığı maçı yönettiğini dile getiren Öz, "Ağrı'nın kadın bölgesel hakemiyim. Böyle bir organizasyon yapıldığı için gerçekten çok mutluyuz. Gururumuz olan erkek ve kadın takımlarımızın aynı anda sahada olmaları bizi çok mutlu etti. Bütün kadınlarımızın gününü kutluyoruz. Kadınlara her zaman değer verilmesi gerekiyor. Bir toplumun temeli her zaman kadının eğitilmesinden geçiyor." diye konuştu.


- Kone: "Kadınlar ile maç yaptığımız için mutluyuz"


Ağrı 1970 Spor'un futbolcusu İsmael Kone ise maçın oldukça zevkli ve tempolu geçtiğini belirtti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Kone, "Kadınlarla maç yaptık, çok mutluyuz. Çok güzel bir maç oldu. Kadınlar çok güzel futbol oynuyorlar. Bizi yendiler. Maç öncesi onlara forma hediye ettik. Buradan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." şeklinde konuştu.

Kadın futbolcu Gizem Budak da Ağrı 1970 Spor ile maç yapmanın gurur verici olduğunu, maçın renkli geçtiğini anlattı.

Anlamlı bir günde hatırlandıkları için mutlu olduklarını ifade eden Budak, "Ağrı 1970 Sporlu futbolcular bize hediyeler verdi, onlara çok teşekkür ediyorum. İlimizi Bölgesel Amatör Ligi'nde temsil ediyorlar. Onlara play-off yolunda başarılar diliyorum. Maça çıkmadan önce soyunma odasında çok mutluyduk." dedi.

Maçı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Şafi Erim, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Cihan Demir, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Dilan Özmen Özgün ve Ağrı 1970 Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yıldırım da izledi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 17:04
  1. "8 Mart Dünya Kadınlar Günü
  2. Ağrı
  3. Ağrı 1970 Spor Kulübü
  4. Ağrı'da kadın-erkek futbol maçı
  5. Kadın Futbol Takımı

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