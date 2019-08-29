Dostluk kazandı Kütahya il protokolü ile Veteran Kütahyaspor karşılaşmasında dostluk kazandı.

Kütahya il protokolü ile Veteran Kütahyaspor karşılaşmasında dostluk kazandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ’Zafer Kupası Maçı’ düzenlendi.

Kütahya İl Protokolü ile Veteran Kütahyaspor arasında Mustafa Asım Alkış stadında oynanan maç saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Renkli görüntülerin yaşandığı maç 1-1 berabere bitti.

Kütahya İl Protokolü takımı; Vali Ömer Toraman, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş,Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İdare Mahkemesi Başkanı Ertuğrul Turan, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Baro Başkanı Ahmet Atam, Vali Yardımcıları Mustafa Güney, Halil İbrahim Ertekin, Kenan Eskin ile daire müdürlerinden oluştu.

Veteran Kütahyaspor takımı; Lokman Top, Murat Cengiz, İlhan Yılmaz, Osman Avcı, Mehmet Besler, Efrahim Alkın, Özdemir Arat, Yağmur Akkoyunlu, Hasan Akar, Mehmet Acet, Abdullah Damcı, Musa Mutlu, Güney Erdem, Rıza Vançin, Ali Okçu, Bülent Geren, Abdi Aktaş’tan oluştu.

Katılımcılara teşekkür eden Vali Ömer Toraman, “Herhangi bir sakatlığın yaşanmadığı, dostluğun kazandığı güzel bir maç oldu” dedi. (EFE-)

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