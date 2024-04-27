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Sosyal Medya Dostluk böyle işte! Kanserli arkadaşa verilen destek göz yaşarttı
Sosyal Medya

Dostluk böyle işte! Kanserli arkadaşa verilen destek göz yaşarttı

Yeniakit Publisher
2024-04-27 14:20:00 -

Kanser tedavisi gören çocuk saçları döküldüğü için okula gelmemeye başladı. Onun bu durumunu gören öğretmeni ve arkadaşları çocuğa destek olmak için saçlarını kazıttılar.

Yakalandığı kanserden kurtulmak için kemoterapi gören çocuğun saçları tamamen döküldü.

Bu halinden üzülen çocuk arkadaşlarından utandığı için okula gelmemeye, derslere girmemeye başladı.

İşte ondan sonra “Dostluk böyle bir şey” dedirten bir gelişme yaşandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kanserli çocuğun öğretmeni ve sınıf arkadaşları hep birlikte dostları için saçlarını kazıttılar. Sosyal medyada paylaşılan video göz yaşarttı.

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