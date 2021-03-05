Dostluğumuzu tüm dünyaya duyuracağız

Radyo Esenler’de Özcan Ünlü’nün bu haftaki konuğu Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı, Tekden Film Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden oldu. Kaleme aldığı eserler ve sinema alanındaki çalışmaları hakkında Ünlü’nün sorularını yanıtlayan Tekden, milli ve manevi değerlerimizi anlatan yapımların artması gerektiğini söyledi.

DÜŞMANIN BUGÜNKÜ SİLAHI ‘MEDYA’

Tıp Fakültesi’nde eğitim gördüğü dönemde sinema alanında bir şeyler yapmak istediğini söyleyen Tekden, “Sinema bölümünde okuyan arkadaşlarıma hep gıpta ederdim. Sonra bu hayallerimi gerçekleştirmek nasip oldu. Diriliş Ertuğrul, en çok izlenen ve en etkili dizi oldu. ABD’nin tüm dünyada güçlü olmasını sağlayan iki faktör var: Bunlardan birincisi beyin göçü, ikinci gücü ise Hollywood. ABD bu filmlerle ‘özgürlükler ülkesi’ gibi gösterildi ve hepimiz ABD’yi gözümüzde büyüttük. Peygamber Efendimiz, ‘Düşmanın silahıyla silahlanınız’ buyuruyor. Düşmanın bugünkü silahı medya. Hepimiz çağımızdan sorumluyuz. Bu nedenle üzerimize düşeni yapmalıyız” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE İSLÂM DÜNYASININ AĞABEYİ

Türkiye ve Pakistan arasındaki dostluğu konu alan bir diziyi izleyicilerle buluşturmaya hazırlandıklarını ifade eden Tekden, “Diriliş Ertuğrul dizisi, Pakistan’da Türkiye’nin on misli kadar karşılık buldu. Dizinin Pakistan, Hindistan ve Bangladeş civarında 400 milyon izleyicisi var. Ortak dizi projemiz için Pakistan’da devlet büyükleriyle bir araya geldik. Pakistan’da Türkiye için mücadele eden ve Çanakkale’de İstiklal mücadelesine katılan insanların anlatılacağı ‘Türki Lala (Türk Ağabey)’ dizisi hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Filmde Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’ndaki katkıları ile önemli bir isim olarak öne çıkan Peşaveri’nin hikâyesi ele alınacak” şeklinde konuştu ve ekledi: “Türkiye, tüm İslam âleminin ağabeyi. Bu nedenle bu ismi kullanmak istiyoruz. Dizide Türk ve Pakistanlı oyuncular ile yapımcılar yer alacak.”

AYBÜKE ÖĞRETMEN FİLMİ YOLDA

Kemal Tekden, “Aşkın Yolculuğu” serisinde Yunus Emre’nin ardından Hacı Bayram Veli ile ilgili bir dizinin hazırlığı içinde olduklarını belirterek “Hacı Bayram Veli’nin şu an plato çalışması yapılıyor. Bir ay sonra çekimleri başlayacak. Dizi, yaklaşık 30 bölüm olacak ve TRT’de yayınlanacak. Bunun arkasından Akşemseddin’i çekmeyi planlıyoruz” dedi.

Tekden, Şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ı konu edinen bir filmi de izleyiciyle buluşturmaya hazırlandıklarını sözlerine ekledi.