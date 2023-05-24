Dostların geçmiş olsun ziyaretleri sürüyor

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Dün önce Başbakanlık Yüksek Terör İstişare Kurulu Eski Üyesi ve Karabağ Savaş Suçları Araştırma Komisyonu (KASSAK) Başkanı Salih Kurt, ardından da Çamlıca Vadisi Gazetesi’nden İbrahim Tamer ve Şakir Albayrak, yangında ağır hasar alan binamıza gelerek, yöneticilerimize geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türk milleti terörden çok çekti

KASSAK Komisyonu Başkanı Kurt, ziyaretinde Türkiye’nin geçmiş dönemlerde terörden çok çektiğini, terörle en etkin mücadelenin de AK Parti döneminde olduğunu vurgulayarak, “Vatandaşların sandığa giderken bunu göz önünde bulundurmaları gerekiyor” dedi.

Yangından büyük hasar gören binamıza ziyarete gelerek bina önüne kurulan geçici çadırda bizleri yalnız bırakmayan İstanbul’da yayın hayatını sürdüren Çamlıca Vadisi Gazetesi’nden İbrahim Tamer ve Şakir Albayrak da geçmiş olsun dileklerini iletti.



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Ziyaretlere ev sahipliği yapan Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirlerine teşekkür etti.