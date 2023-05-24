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Medya Dostların geçmiş olsun ziyaretleri sürüyor
Medya

Dostların geçmiş olsun ziyaretleri sürüyor

Yeniakit Publisher
2023-05-24 17:16:00 -
Dostların geçmiş olsun ziyaretleri sürüyor

Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki merkez binasında 27 Nisan’da meydana gelen, gazetemizi, Akit TV’yi ve yeniakit.com.tr’yi ağır şekilde etkileyen yangının üzerinden üç hafta geride kalırken, felaketle ilgili gazetemize destek ve geçmiş olsun ziyaretleri de sürüyor.

HABER MERKEZİ

Dün önce Başbakanlık Yüksek Terör İstişare Kurulu Eski Üyesi ve Karabağ Savaş Suçları Araştırma Komisyonu (KASSAK) Başkanı Salih Kurt, ardından da Çamlıca Vadisi Gazetesi’nden İbrahim Tamer ve Şakir Albayrak, yangında ağır hasar alan binamıza gelerek, yöneticilerimize geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türk milleti terörden çok çekti

KASSAK Komisyonu Başkanı Kurt, ziyaretinde Türkiye’nin geçmiş dönemlerde terörden çok çektiğini, terörle en etkin mücadelenin de AK Parti döneminde olduğunu vurgulayarak, “Vatandaşların sandığa giderken bunu göz önünde bulundurmaları gerekiyor” dedi.

Yangından büyük hasar gören binamıza ziyarete gelerek bina önüne kurulan geçici çadırda bizleri yalnız bırakmayan İstanbul’da yayın hayatını sürdüren Çamlıca Vadisi Gazetesi’nden İbrahim Tamer ve Şakir Albayrak da geçmiş olsun dileklerini iletti.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ziyaretlere ev sahipliği yapan Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirlerine teşekkür etti.

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