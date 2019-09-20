‘Dostlar’ Akit’te buluştu İstanbul Dostluk Derneği Başkanı Fazlı Kılıç ve beraberindeki heyet Akit Medya Grubu’na ziyaret gerçekleştirdi.

Haber Merkezi İstanbul Dostluk Derneği Başkanı Fazlı Kılıç ve beraberindeki heyet Akit Medya Grubu’na ziyaret gerçekleştirdi. Nezaket ziyaretinde Fazlı Kılıç, Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu ile bir araya geldi. Ziyarette, gündeme ilişkin değerlendirmeler yapıldı. İstanbul Dostluk Derneği’nin Akit’e ziyaretinde ayrıca Fazlı Kılıç, bir süredir tedavi gören ve sıhhatine kavuşan Karahasanoğlu’na geçmiş olsun temennisinde bulundu.



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