‘Dostlar’ Akit’te buluştu
İstanbul Dostluk Derneği Başkanı Fazlı Kılıç ve beraberindeki heyet Akit Medya Grubu’na ziyaret gerçekleştirdi.20 Eylül 2019 Cuma 11:24
Haber Merkezi
İstanbul Dostluk Derneği Başkanı Fazlı Kılıç ve beraberindeki heyet Akit Medya Grubu’na ziyaret gerçekleştirdi.
Nezaket ziyaretinde Fazlı Kılıç, Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu ile bir araya geldi. Ziyarette, gündeme ilişkin değerlendirmeler yapıldı. İstanbul Dostluk Derneği’nin Akit’e ziyaretinde ayrıca Fazlı Kılıç, bir süredir tedavi gören ve sıhhatine kavuşan Karahasanoğlu’na geçmiş olsun temennisinde bulundu.
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