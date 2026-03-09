Dosta güven düşmana korku: Türk F-16'ları KKTC'ye konuşlanıyor

Doğu Akdeniz'de artan gerilim üzerine harekete geçen Ankara, Yavru Vatan'ın güvenliği için dengeleri tamamen değiştirecek tarihi bir adıma imza atıyor. 6 adet F-16 savaş uçağımız KKTC'ye konuşlanıyor.

Siyonist İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla Orta Doğu'da yükselen tansiyon, Doğu Akdeniz'deki güvenlik tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Bölgedeki kaostan faydalanmak isteyen Yunanistan'ın geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Baf Havalimanı’na F-16 Fighting Falcon savaş uçaklarını indirmesinin ardından, Türkiye'den dosta güven, düşmana korku salan bir karşı hamle geldi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SİNYALİ VERMİŞTİ

Bölgedeki sinsi adımları anbean takip eden Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, son gelişmeler ışığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) güvenliğinin tavizsiz bir şekilde sağlanması amacıyla Türk F-16'larının adaya konuşlandırılmasının masada olduğunu vurgulamıştı. Beklenen o tarihi an için düğmeye basıldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ: TÜRK ŞAHİNLERİ YAVRU VATAN'A İNİYOR

Konuyla ilgili kamuoyunu aydınlatan resmi açıklama ise KKTC makamlarından geldi. KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdür Vekili Aşkın Meşeli, yaptığı yetkili açıklamada, Türkiye’nin yarın sabah saatlerinde KKTC’ye tam 6 adet F-16 savaş uçağı göndereceğini gururla duyurdu.

SİVİL UÇUŞLAR ETKİLENMEYECEK

Bölgesel güvenliğin teminatı olan bu sevkiyatın sivil hayata yansıması hakkında da bilgi veren Meşeli, söz konusu savaş uçaklarının tamamen üst düzey güvenlik amacıyla adaya intikal edeceğini belirterek, bu gövde gösterisinin ve askeri hareketliliğin KKTC'deki sivil uçuş trafiğini hiçbir şekilde etkilemeyeceğinin altını çizdi.

Türkiye'nin bu kararlı hamlesi, uluslararası arenada "Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye rağmen hiçbir adıma müsaade edilmeyeceği" şeklinde yorumlandı.