Dosta güven düşmana korku saldı

Göksel Çağlav Ankara

Türkiye ile Azerbaycan 1-5 Ağustos’ta Kara kuvvetleri, 29 Temmuz-10 Ağustos’ta Hava kuvvetleri tatbikat başladı. Tatbikat yerleri olarak Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah olarak belirlenirken tatbikatın başlamasıyla dostu güven, düşmanı korku saldı. Tatbikatı ve yankılarını Akit’e değerlendiren ASSAM yöneticisi güvenlik ve strateji uzmanı emekli albay Ersan Ergür, “Türkiye, bugün Ortadoğu ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesinde askeri anlamda ve ekonomik anlamda etkili olmaya başlaması bölge barışına katkı sağlayan bir ülke konumuna gelmiştir. Bu şu anlama geliyor. Türkiye bölgesinde devlet terörü dahil barışı bozan her sürece müdahil olduğunu göstermeye başlamıştır” görüşünü dile getirdi. Güvenlik ve Terör Uzmanı Dr. İmbat Muğlu da, “Türkiye-Azerbaycan’ın yapacağı bu ortak tatbikat başta Ermenistan olmak üzere diğer düşmanları adeta korku sardı. Korku ve paniğe kapılan Ermenistan’dan küstah ve tehdit vari açıklamalar peş peşe geldi” dedi.