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Dünya Dost ülkeden Türkiye'ye sürpriz teklif: Ülkemizde yapın
Dünya

Dost ülkeden Türkiye'ye sürpriz teklif: Ülkemizde yapın

Özbekistan Sağlık Bakanı Alişer Şadmanov, Türkiye'de geliştirilmekte olan yeni tip koronavirüs aşısının faz-3 denemelerinin Özbekistan'da yapılması teklifinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 18:18:00 -
Dost ülkeden Türkiye'ye sürpriz teklif: Ülkemizde yapın

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Özbekistan Sağlık Bakanı Alişer Şadmanov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ortak mücadele konusunu video konferans yolu ile görüştü.

Görüşme esnasında Şadmanov, Türkiye’de geliştirilmekte olan Kovid-19 aşısının faz-3 denemelerinin Özbekistan’da yapılması teklifini yaptı.

Görüşmede, Özbekistan’ın ilaç ve tıbbi cihaz üretiminde Türk yatırımlarını genişletme hususu da değerlendirildi.

Özbekistan Sağlık Bakanlığı basın merkezince yapılan açıklamaya göre, Özbekistan Covid-19 ile mücadelede Türkiye ile işbirliğini sürdürecek.

Türkiye, Özbekistan’ın koronavirüsle mücadelesine destek olmak için daha önce birkaç kez sağlık personelinin kullanacağı koruyucu tıbbi malzemelerden oluşan yardım paketleri gönderdi.

Öte yandan, salgınla mücadele konusunda Türkiye’nin edindiği deneyimleri aktarmak için Eylül ayında T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ve 16 doktordan oluşan heyet, ülkedeki hastanelerde çalışmalar yaptı.

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